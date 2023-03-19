Bakan Varank açıkladı. Togg için verilen sipariş sayısı belli oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank sosyal medya hesabından bir açıklamayla Togg T10x için verilen sipariş sayısını duyurdu.

"41 BİN OLDU"

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Varank, "Yapamazsınız, Hani fabrikası nerede? Neresi yerli ki? Fabrikada üretim bandı yok ithal bunlar, 2 milyon liradan aşağı olmaz, kimse almaz, Bu cümleleri kuranları hatırladınız değil mi? Bugün itibarıyla Togg T10x siparişi 41 BİN oldu! " yazdı.

TOGG'UN KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Çekilişe katılan kullanıcılar, ön ödeme öncesi akıllı cihazlarını modelinden rengine konfigüre edebilecek. 28 Mart’ta noter huzurunda yapılacak dijital çekiliş sistemiyle de ön sipariş sahipleri belirlenecek.

Ön sipariş dönemi sonunda noter huzurunda yapılacak çekilişle, sipariş hakkı kazananlar teslimat önceliğiyle birlikte belirlenecek.

Teslimat tarihi belirlenirken seçilen versiyonun yaklaşık teslimat dönemi ile kullanıcının çekiliş sıralamasındaki yeri dikkate alınacak.

Çekilişte sipariş hakkı kazanamayan kullanıcıların ön ödeme bedelleri ise kullanıcıların Trumore e-Cüzdanlarına ardından bankalarına bağlı olarak en geç 14 gün içinde otomatik olarak hesaplarına geri yatırılacak.