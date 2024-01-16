Togg T10X siparişleri alınmaya başladı

Kaynak: Haber Merkezi
Togg T10X siparişleri alınmaya başladı
2024 Togg T10X için siparişler alınmaya başlandı. Otomobil için bu yıl çekiliş yapılmayacağı aktarıldı.

CES 2024 etkinliğinde yeni T10F modelini tanıtan Togg, 2023 yılında toplam 19 bin 583 adet T10X teslimatı gerçekleştirdiğini açıkladı. 2024 T10X modelleri için siparişlerin alınmaya başladığı belirtildi.

Togg tarafından yapılan açıklamalarda bu yıl çekiliş yapılmayacağı ifade edildi.

Teslimatlar, sipariş sırası ve konfigürasyon özelliklerine bağlı üretim planlamasına göre gerçekleşeceği aktarıldı.

2023 yılında yapılan çekilişte yedek listede yer alan kullanıcılar için konfigürasyon güncelleme dönemi 6-10 Ocak tarihleri arası olarak duyuruldu.

Nisan ayında yapılan çekilişe katılan ancak sipariş hakkı kazanamayan kullanıcılara ise 15-19 Ocak tarihleri arasında sipariş önceliği verileceği aktarıldı.

Bugün itibariyle geçmişte çekilişe katılan fakat T10X sipariş hakkını kazanamayanların 2024 siparişleri alınmaya başlandığı ortaya çıktı.

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