TOGG'da nefesler tutuldu. Yarın saat 19.23’te başlayacak

TOGG akıllı cihaza ön sipariş hakkı sunan NFT açık artırması yarın akşam saat 19.23'te Trumore uygulamasında başlayacak.

TOGG, "100. Yıl Özel Seri" NFT koleksiyonunu açık artırma yöntemiyle kullanıcılarla buluşturmaya hazırlanıyor. 5-15 Şubat tarihleri arasında yapılacak açık artırmada NFT satın alanlar, 2023 yılının nisan, mayıs ve haziran aylarında kullanıcılarına teslim edilecek "100. Yıl Özel Seri" TOGG Akıllı Cihazları için ön siparişe katılma ve sıralamasını belirleme hakkı da elde edecek.

TOGG'un dijital deneyim platformu Trumore üzerinden yenilikçi biçimde tanıtımına başladığı 2023 adet NFT için teklif verme süreci yarın akşam 19.23'te başlayacak ve 15 Şubat'a kadar sürecek.

App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden kullanıma sunulan Trumore uygulamasını indirip Tru.ID oluşturan kullanıcılar, dijital varlık cüzdanlarına aktardıkları Avax dijital varlıklarıyla yine aynı alanda yer alacak "NFT Alım Platformu" üzerinden sadece bir NFT için teklif verebilecek.

ÖN SİPARİŞE KATILMA VE TESLİM ALMA SIRALAMASINI BELİRLEME HAKKI

Açık artırma süresince ilgilenilen NFT'ye en yüksek teklifin verilmesi durumunda, ön sipariş hakkı teklifi verene ait olacak. Kullanıcılar uygulamadaki "hemen satın al" seçeneği sayesinde, ilgilendikleri NFT'ye açık artırma süresinin bitmesini beklemeden de sahip olabilecek. NFT satın alan kullanıcılar, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına özel olarak üretilen "100. Yıl Özel Seri" TOGG Akıllı Cihazları için ön siparişe katılma ve teslim alma sıralamasını belirleme hakkı da kazanacak. Trumore üzerinden tanıtımına başlanan ve 5 Şubat 2023 tarihinden itibaren açık artırması başlayacak olan 1'den 2023'e kadar numaralanmış olan NFT'ler, 100. Yıl Özel Seri Togg Akıllı Cihazları için ön siparişe katılma hakkı ile özel seri Akıllı Cihazların teslimatına ilişkin sıralamayı da belirleyecek. Örneğin 01 numaralı NFT'yi satın alan bir kullanıcı, teslim edilmeye başlandığında 100. Yıl Özel Seri Togg Akıllı Cihazını ilk sırada teslim alacak.

NFT NUMARALARI AKILLI CİHAZLARA İŞLENECEK

Açık artırma yoluyla NFT satın alanlar, bu numaranın işlendiği akıllı cihaz için de ön sipariş verme hakkını almış olacak. Örneğin 1923 numaralı NFT'yi satın alan bir kullanıcı bu numaranın, ön dekoratif panel üstüne, akıllı cihaz anahtarına ve bagaj kapağı üzerine işlendiği özel seri TOGG Akıllı Cihaz için ön sipariş verip öncelikli teslim edilecek bu özel seriden ilgili numaralı akıllı cihazın sahibi olabilecek. Bu akıllı cihazların koltukları da seri üretimden farklı olarak "100. Yıl Özel Seri" amblemi işlenmiş şekilde üretilecek. Kullanıcılar şehir plaka numaralarından, tuttukları takımın kuruluş tarihine, doğum günlerine kadar pek çok sembolik sayıdan oluşan NFT'ler arasından tercihte bulunarak sipariş hakkı ve sıralamasını belirleyebilecek. Koleksiyon değeri olan arkadan itişli 160 kW / 218 bg ve 510 km (WLTP) menzile sahip "100. Yıl Özel Seri" TOGG Akıllı Cihazlar, tanıtıma özel Anadolu ve Gemlik renk seçenekleri ile NFT sahiplerine sunulacak.

SADECE BİR NFT İÇİN TEKLİF VERİLEBİLECEK

Trumore uygulamasını indiren ve Tru.ID oluşturan her bir tekil kullanıcı geri çekilemeyecek şekilde sadece bir NFT için teklif verebilecek. Aynı kullanıcının bir başka numaraya teklif vermesi ise teklif verdiği NFT'ye daha yüksek bir teklif gelmesi halinde mümkün olacak. Bu sayede açık artırma süresi sonunda her Tru.ID sahibi kullanıcı en fazla bir adet NFT'ye sahip olabilecek. Satın alınan NFT'nin bedeli, Togg akıllı cihazına sahip olma bedelinden bağımsız olacak.