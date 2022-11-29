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TOGG'un çarpışma testiyle ilgili soru yanıt buldu. CEO Gürcan Karakaş'tan açıklama

Otomobil yazarı Emre Özpeynirci, TOGG'un üretim merkezinde CEO Gürcan Karakaş ile konuştu, izlenimlerini aktardı. Özpeynirci yazısında, TOGG'un en çok merak edilen ve tartışılan 'çarpışma testi' konusuna açıklık getirdi.

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 23:20
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TOGG'da en çok merak edilen çarpışma testiyle ilgili soru yanıt buldu

TOGG'un çarpışma testiyle ilgili soru yanıt buldu. CEO Gürcan Karakaş'tan açıklama
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TOGG CEO'su Gürcan Karakaş ile röportaj yapan gazeteci Emre Özpeynirci, çok tartışılan ve merak edilen Euro NCAP çarpışma testleri konusuna açıklık getirdi. 

CEO Karakaş öncelikle, seri üretim ve testler için şunları söyledi:

"Biz aslında Gemlik’te deneme üretimlerine temmuzda başladık. 29 Ekim’den itibaren de seri üretim bandında ürettiğimiz araçları sertifikasyon ve homologasyon süreçleri için yurt dışındaki akredite test merkezlerine gönderiyoruz. 

Otomobiller 16’sı yeni regülasyon olmak üzere 92 farklı teste tabi. Teste gönderilen araç sayısı aralık sonu itibarıyla toplam 165 olacak. Araçlar testlerini tamamlayıp tip onaylarını alacaklar. Avrupa tip onaylarının alınmasının ardından da siparişlerin gelmesiyle birlikte kullanıcıya yönelik seri üretim başlayacak. Mart ayı sonunda da TOGG modeli yollarda olacak. Testler bitmeden satış için araç üretmemiz söz konusu olamaz. Regülasyonlar sürekli değişiyor."

OTOMOBİL SATIŞA SUNULDUKTAN SONRA...

Özpeynirci, "Euro NCAP, bir otomobil satışa sunulduktan sonra yapılır. Yani Euro NCAP ekipleri, TOGG'dan bağımsız piyasadan araçları alıp testini yapacak" dedi.

Özpeynirci, TOGG CEO'su Karakaş'ın testten beklentisinin 5 yıldız olduğunu aktardı ve "Bu arada Togg'un ilk modelinden 165 tanesi mart ayına kadar 92 farklı testten geçecek" dedi.

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