Togg’dan bayramda seyahat edeceklere öneriler

Kaynak: Haber Merkezi
Togg’dan bayramda seyahat edeceklere öneriler
Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg, elektrikli araçla bayramda seyahate çıkacak kullanıcılara önerilerde bulundu.

Türkiye’nin farklı şehirlerinde kullanıcıları T10X ile buluşturan Togg, elektrikli araçla bayram seyahatine çıkacak kullanıcılara pek çok öneride bulundu. İşte Togg’un 5 önerisi…

ŞARJ NOKTALARINA GÖRE ROTA OLUŞTURUN

Elektrikli araçlarla uzun yolculuk öncesi rotayı şarj noktalarına göre planlamak konfor sağlar. Eğer bir T10X kullanıyorsanız, akıllı cihazınız yolunuzun üzerindeki şarj noktalarını kendiliğinden gösterir.

KENDİNİZ İÇİN İKİ SAATTE BİR MOLA VERİN

En sorunsuz ve yormayan yolculuk, araç tipi fark etmeksizin iki saatte bir mola verilerek yapılan yolculuktur. Yolculuğunuz sırasında kendiniz için verdiğiniz molalarda aracınızı şarj ederseniz, sadece şarj için durmadan tatil rotanıza ulaşabilirsiniz.

HIZ VE ENERJİ TÜKETİMİNE DİKKAT!

Sadece elektrikli araçların değil içten yanmalı araçların menzili de sürücünün kullanım tarzından etkilenir. Yolculuğunuz sırasında bir sonraki şarj noktasını belirlerken, ortalama hızınızın ne olacağını ve bunun ne kadarlık bir enerji tüketimine neden olacağını öngörmeye çalışın.

TÜM ŞARJI BİTİRMEYİN

Tamamen boş bir batarya, şarj noktasında daha uzun süre beklemenize yol açar. Ülkemizde hızlı şarj istasyonlarının sayısı her geçen gün artıyor. Hedeflediğiniz şarj noktasında beklemeniz söz konusuysa, yakın çevredeki diğer istasyonlara ulaşacak kadar şarjınızın olmasına özen gösterin.

OTEL REZERVASYONU YAPARKEN ŞARJ İMKANINI DA SORUN

Artık pek çok konaklama tesisinde 3.7 kW, 7.4 kW, 11 kW ya da 22 kW gücünde çıkış sağlayan şarj üniteleri var. Tatilinizi planlarken bu imkana sahip bir tesis seçerseniz, aracınızı gece şarj edip, gündüzleri çevreyi rahatlıkla gezebilirsiniz.

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