TOGG'dan Cumhuriyetin 100. yılına özel NFT. Kaç adet satışa sunulacak

Türkiye’nin Otomobil Girişimi Grubu yani hepimizin bildiği adıyla Togg, ilk yerli aracını piyasaya sürmek için adeta gün sayıyor.

AA’da yer alan bilgilere göre, Siber-Fiziksel Mimar ve Yeni Medya Sanatçısı Güvenç Özel ve Yeni Medya Sanatçısı Mehmet Ünal tarafından tasarlanan 2023 adet özel NFT’den birine sahip olan kullanıcılar, Cumhuriyetimizin 100. yılına özel olarak üretilen “100. Yıl Özel Seri” Togg akıllı cihazları için ön siparişe katılma ve sıralamasını belirleme hakkı elde edecekler.

“Bir otomobilden fazlası için” yola çıkan Togg, dijital platformu Trumore’un ilk temas noktası olan mobil uygulamasını App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden kullanıma sundu. Togg’un Trumore uygulaması aynı zamanda Cumhuriyetimizin 100. yılına özel olarak üretilecek ve açık artırma ile satışa sunulacak NFT koleksiyonu ile 2023 adet koleksiyon değeri olan akıllı cihazın ön siparişine katılma ve sıralamasını belirleme hakkı sunacak.

TOGG AKILLI CİHAZINDAN SİPARİŞ ETME HAKKI

100. Yıl Özel Seri NFT’lerden birine sahip olanlar, satın aldıkları NFT’yle aynı sıra numarasını taşıyan 2023 adet Togg akıllı cihazından da sipariş edebilme hakkına sahip olacak. NFT sahipleri, bu hakları sayesinde ön sipariş tarihi geldiğinde Togg akıllı cihazını sipariş edebilecek ve koleksiyon değeri olan 2023 adet Togg akıllı cihazdan birine sahip olabilecekler. Ön sipariş yapılan Togg akıllı cihazın NFT sahibi tarafından teslim alınması üzerine, söz konusu NFT, Togg akıllı cihazın platformunda saklanmaya devam edecek.

NASIL NFT SAHİBİ OLUNACAK?

Çok yakında Trumore platformu üzerinden satılacak, AVAX’la satın alınabilecek NFT’ler için ‘NFT Alım Platformu’ içindeki NFT listeleme ekranına girilerek alım yapılabilecek. Açık artırma süresince ilgilenilen NFT’ye en yüksek teklifin verilmesi durumunda, ön sipariş hakkı teklifi verene ait olacak. Kullanıcılar uygulamadaki ‘satın al’ butonuna dokunarak, ilgilendikleri NFT’ye açık artırma süresinin bitmesini beklemeden de sahip olabilecekler. Bir Tru.ID kullanıcısı sadece bir adet 100. Yıl Özel Seri NFT eserine sahip olabilecek.