TOGG’un bir yıllık cirosu ortaya çıktı

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TOGG’un bir yıllık cirosu ortaya çıktı

İstanbul Sanayi Odası (İSO), bugün “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu (İSO 500)” araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Bu yıl, Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TOGG) da listede yer aldı.

TOGG, 2023 yılında 24,3 milyar TL’lik üretimden satış rakamıyla 42. sırada bulunuyor. Ancak İSO 500 listesinde TOGG’un diğer finansal verileri gizli tutuldu. Dosyada özkaynak, aktifler, dönem kâr/zarar rakamları ve çalışan sayısı gibi bilgiler yer almıyor.

TOGG, Gemlik’teki fabrikasında Ekim 2022’de üretime başladı ve ilk satışlarını 2023 yılının Mart ayında gerçekleştirdi. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODD) verilerine göre, TOGG’un 2023 yılı toplam satışı 19 bin 583 adet olarak kaydedildi.

TOGG’un ortakları arasında Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell ve Zorlu Holding yüzde 19 paya sahipken, Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) yüzde 5 ortaklıkla yer alıyor.

TOGG’un motoru için Alman Bosch, bataryası için Çinli Siro, entegrasyonu için Alman Edag, şasi sistemi için İngiliz Mira ve tasarımı için İtalyan Pininfarina ile işbirliği yapıldı.

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