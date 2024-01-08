TOGG’un yeni modeli ortaya çıktı. Tanıtım videosu paylaşıldı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Ökkeş Bölükbaşı
TOGG’un yeni modeli ortaya çıktı. Tanıtım videosu paylaşıldı
Türkiye’nin yerli otomobili TOGG’un yeni modelinin tanıtım videosu yayınlandı.

Türkiye’nin yerli otomobili TOGG ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Tüketicis elektroniği fuarı CES 2024'te TOGG’un yeni modeli sergilenecek. TOGG’un yeni sedan modeline ilişkin ise ilk tanıtım videosu geldi.

TOGG, sosyal medya platformundan yeni modeli paylaştı. Video sosyal medyada gündem oldu.

Yeni model "T10<?>" açıklamasıyla paylaşıldı.Videoda yer alan soru işareti ise dikkat çekti.

TOGG’un yeni modelinin Las Vegas'ta 9-12 Ocak'ta düzenlenecek CES 2024'te görücüye çıkması bekleniyor.

"T10S" olarak piyasaya sürüleceği de öngörülüyor.

Öte yandan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Togg'un sedan modelinin 2024 sonunda tanıtılacağını, 2025'te de üretilmeye başlanacağını açıklamıştı.

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