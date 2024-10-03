2018 yılından beri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun yürüttüğü TOGG'un yeni Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı oldu.

Anadolu Grubu, BMC, Turkcell, Zorlu Holding ve TOBB ortaklığıyla kurulan TOGG'un Yönetim Kurulu Başkanlığı seçilen Fuat Tosyalı, 2021'den beri BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ'nin de Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütüyor.

FUAT TOSYALI KİMDİR?

Fuat Tosyalı, Tosyalı Holding'in kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak Türkiye'nin önde gelen sanayicilerinden biridir. 1961 yılında Hatay'da doğan Tosyalı, ticaret hayatına babası Hacı Şerif Tosyalı'nın soba-boru ve kazan-kova üretimi ile başlattığı işi devralarak adım attı. 1988'de Tosyalı Metal Ticaret'i kurarak iş dünyasında daha büyük adımlar atan Tosyalı, 1993 yılında Tosyalı Demir Çelik Sanayi AŞ'yi kurarak demir çelik sektörüne giriş yaptı.

İlk olarak inşaat demiri üretimiyle başlayan bu serüven, Tosyalı'nın hızla büyümesiyle çelik üretiminde farklı segmentlerde faaliyet gösteren birçok şirketi kapsar hale geldi. 1998 yılında tüm şirketlerini Tosyalı Holding çatısı altında toplayan Tosyalı, ihracatta da önemli başarılar elde etti. 2006 yılında Türkiye'nin en çok ihracat yapan şirketlerinden biri haline gelen grup, 2010 yılında Türkiye'nin ilk özel sektör yassı çelik üretimini gerçekleştirdi.

Fuat Tosyalı, küresel pazarlara yönelik stratejik adımlar atarak 2011 yılında Tosyalı Algerie'yi kurdu ve bu, Türkiye'nin yurtdışındaki en büyük sınai yatırımı oldu. Ardından Senegal, Angola, Libya, İspanya ve Körfez ülkelerine de yatırımlar yaparak Tosyalı Holding'i uluslararası bir demir çelik devine dönüştürdü. Japon Toyo Kohan ile Tosyalı Toyo'yu, ABD'li Harsco ile Tosyalı Harsco'yu kurarak önemli ortaklıklara imza attı.

Ayrıca 2021'den beri BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de sürdüren Tosyalı, Türkiye Çelik Üreticileri Derneği, Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği ve Türkiye Varlık Fonu gibi birçok önemli kuruluşta da yöneticilik yapmaktadır.