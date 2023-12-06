Tohma Kanyonu'nun yamaçları çelik ağlarla örülüyor

Malatya'nın Darende ilçesinde bulunan Tohma Kanyonu'nun yamaçları, depremde düşen ve düşme riski taşıyan kayalar nedeniyle çelik ağla örülmesi için çalışma başlatıldı.

KAYNAK: AA
Tohma Kanyonu'nun yamaçları çelik ağlarla örülüyor

Malatya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından, turistlerin uğrak noktası olan Tahoma Kanyonu'nda incelemeler yapıldı.

Yapılan incelemenin ardından, kanyonun yamaçlarında tehlike arz eden kayaların düşürülmesi ve çelik ağla yüzeyin kaplanması için çalışma başlatıldı. Profesyonel dağcılardan oluşan ekip, halatlar yardımıyla tırmandıkları yamaçlarda riskli kayaları düşürerek çelik ağın yamaca sabitlenmesi için belirlenen 1144 noktaya delik açtı.

İLK ETAP TAMAMLANDI

Çelik ağın bu noktalardaki aparatlara sabitlenmesiyle örtüleme çalışmasının ilk etabı tamamlandı.

Bin metrekarelik yüzeyin 80 metrekaresini çelik ağ ile örten ekibin çalışmalarını 2 yılda tamamlaması planlanıyor.

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