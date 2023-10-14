Tok tutan 3 şifalı bitki açıklandı

Uzmanı, yemekten sonra tokluk hissini artıracak en önemli 3 bitkiyi açıkladı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Tok tutan 3 şifalı bitki açıklandı

Editör: Naim Arıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Uzmanı, yemekten sonra tokluk hissini artıracak en önemli 3 bitkiyi duyurdu.

İşte 3 şifalı bitki…

KÖRİ YAPRAĞI

Hem bağırsak enzimlerini hem de metabolizmayı daha hızlı çalıştırdığı bildirildi. Her sabah 5-6 tane köri yaprağını yaklaşık 3 hafta boyunca çocuklarınıza çiğnetmeniz önerildi.

NANE YAPRAĞI

Yemekten önce açlık hissiniz çok fazlaysa yemekten 1 saat önce bir tutan nane yaprağı çiğnenmesi önerildi.

Yapılan araştırmalar, hoş kokusu sayesinde nane yaprağının vücuda dinçlik verdiğini göstermesiyle dikkat çekti.

Nane solumak doğrudan açlık hissini bastırdığının altı çizildi.

ZENCEFİL

Yemekten sonraki tokluk hissini artırmak için zencefilin üstüne çok az bir miktar bal sürüp yemekten yarım saat önce çiğnemeniz önerildi.

Kolesterolü düşüren ot, metabolizmaya destek çıkıyor.

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