Tok tutan, yağ yakan ve sağlığı koruyan 3 besin

Obezite ve fazla kilolar, günümüzün en büyük sağlık sorunları arasında yer aldı. Ancak yapılan son bilimsel çalışmalar, düzenli egzersiz ve doğru beslenme ile bu sorunların üstesinden gelinebileceğini gösterdi.

Uzmanlar, özellikle bazı besinlerin hem metabolizmayı hızlandırarak yağ yakımını desteklediğini hem de uzun süreli tokluk sağlayarak gereksiz atıştırmalıkların önüne geçtiğini vurguladı.

İşte fit bir vücuda giden yolda mutlaka listenize eklemeniz gereken 3 önemli besin...

1. Siyah Fasulye: Tokluk ve Sindirimin En Güçlü Silahı

Beslenme uzmanı Dr. Ayça Kaya, siyah fasulyenin lif, protein ve dirençli nişasta açısından son derece zengin olduğunu belirtti.

Dr. Kaya, "Siyah fasulye, sindirim sisteminde yavaş ilerleyerek uzun süre tokluk hissi sağlar ve kan şekerinin dengede kalmasına yardımcı olur. Bir fincan siyah fasulye yaklaşık 15 gram lif içerir ve bu, günlük lif ihtiyacınızın yarısından fazlasını karşılar" dedi.

Harvard Tıp Fakültesi'nden araştırmacılar da, siyah fasulyenin özellikle karın bölgesindeki yağlanmayı azaltmaya yardımcı olduğunu, bağırsak sağlığını desteklediğini ve metabolizmayı hızlandırdığını ortaya koyan çalışmalar yayımladı.

2. Acı Biber (Kapsaisin): Metabolizmanın Ateşini Yükseltin

Baharatlı yiyeceklerin kilo vermeye yardımcı olduğu yönündeki iddialar uzun süredir tartışılıyor. Ancak Kaliforniya Üniversitesi Beslenme Bilimleri bölümünden Prof. Dr. John Blundell, bu durumun bilimsel bir dayanağı olduğunu açıkladı.

Prof. Blundell, "Acı biberde bulunan kapsaisin isimli bileşik, vücut ısısını artırarak metabolik hızı geçici olarak yükseltir. Bu durum, termojenez adı verilen bir süreçle gerçekleşir ve vücudun daha fazla kalori yakmasına neden olur" şeklinde konuştu. Ayrıca yapılan araştırmalar, kapsaisin içeren besinlerin iştahı baskılayıcı bir etki de oluşturduğunu gösterdi. Ancak uzmanlar, mide rahatsızlığı olan kişilerin bu besini tüketirken dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyardı.

3. Yeşil Çay (Kateşin): Yağ Yakımında Bilimsel Destek

Yeşil çay, yıllardır popüler bir sağlıklı yaşam içeceği olmaya devam ediyor. Bu popülaritesinin arkasında yatan en büyük nedenlerden biri de içerdiği kateşin adı verilen antioksidanlar.

Uzmanlar, yeşil çayın metabolizma üzerindeki olumlu etkilerini şu sözlerle açıkladı:

"Yeşil çaydaki kateşinler, özellikle de en güçlü türü olan EGCG (Epigallocatechin gallate), yağ yakımını hızlandıran noradrenalin hormonunun seviyesini artırır. Ayrıca, yapılan kontrollü çalışmalar, düzenli yeşil çay tüketiminin özellikle göbek bölgesindeki yağ oranını azalttığını ortaya koymuştur."

Sağlıklı ve dengeli bir beslenme düzeni oluştururken, bu üç besinin yanı sıra düzenli fiziksel aktivite de sağlıklı kilo yönetimi için olmazsa olmazlar arasında yer aldı.

Uzmanlar, sağlıklı bir yaşam tarzının bir bütün olduğunu ve sadece tek bir besine odaklanmak yerine, beslenme, egzersiz ve uyku üçgenine dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.