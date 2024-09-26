Tokat Erbaa'da genç kadına sokak ortasında bıçaklı saldırı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Tokat Erbaa'da genç kadına sokak ortasında bıçaklı saldırı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde kaldırımda yürürken bıçaklı saldırıya uğrayan bir kadın yaralandı.

Yeşilyurt Mahallesi'nde akşam saatlerinde kaldırımda yürüyen S.G.'ye arkadan yaklaşan bir kişi, bilinmeyen bir nedenle bıçakla saldırdı.

Sırtından aldığı bıçak darbesiyle yaralanan genç kadın kaçmaya çalışırken, saldırgan peşine düştü ve kısa bir kovalamaca yaşandı.

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı kadın, ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Genç kadının vücudunun birkaç yerinde kesiklerin oluştuğu öğrenildi.

Polis, iddialara göre adli dengesi yerinde olmayan M.K. isimli kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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