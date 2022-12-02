Tokat merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 4 kişi tutuklandı

(AA) - İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 16 zanlının işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerden 6'sı jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 10'u adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan S.Ç, S.K, Y.D. ve A. Y tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla, 4'ü savcılık ifadesi sonrası serbest bırakıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 30 Kasım'da Tokat, Ordu ve Sivas'ta belirlenen adreslere 133 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlemiş ve 16 zanlı gözaltına alınmıştı.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.