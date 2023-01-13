﻿Tokat Sulusaray SYDV 1 işçi alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; Tokat Sulusaray Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), bünyesinde sosyal yardım ve inceleme görevlisi olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 18 Ocak 2023 olarak açıklandı.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak
18 yaşını doldurmuş olmak
Askerlik görevini yapmış veya ilişiği bulunmamak
Kamu haklarından mahrum bulunmamak
Görevin özelliğine göre eğitim, yaş ve tecrübeye sahip olmak
4 yıllık Yüksek Öğretim Kurumlarının herhangi bir bölümünden mezun olmak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Kimlik fotokopisi
Askerlik görevini yaptığına veya muaf olduğuna ya da ilişiği olmadığına dair belge
İkametgah belgesi
Kamu personeli seçme sınavında KPSS P3 puan belgesi
Diploma aslı ya da fotokopisi
Biligisayar sertifikası
Sabıka kaydı
Sağlık raporu
Ehliyet fotokopisi
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