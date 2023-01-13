﻿Tokat Sulusaray SYDV 1 işçi alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; Tokat Sulusaray Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), bünyesinde sosyal yardım ve inceleme görevlisi olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 18 Ocak 2023 olarak açıklandı.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

18 yaşını doldurmuş olmak

Askerlik görevini yapmış veya ilişiği bulunmamak

Kamu haklarından mahrum bulunmamak

Görevin özelliğine göre eğitim, yaş ve tecrübeye sahip olmak

4 yıllık Yüksek Öğretim Kurumlarının herhangi bir bölümünden mezun olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kimlik fotokopisi

Askerlik görevini yaptığına veya muaf olduğuna ya da ilişiği olmadığına dair belge

İkametgah belgesi

Kamu personeli seçme sınavında KPSS P3 puan belgesi

Diploma aslı ya da fotokopisi

Biligisayar sertifikası

Sabıka kaydı

Sağlık raporu

Ehliyet fotokopisi