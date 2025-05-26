Tokat’ın Dilim Kayaları: Küçük Kapadokya’da unutulmaz bir gezi deneyimi

Fehmi Ertin-Tokat/YENİÇAĞ



Tokat’ta “Küçük Kapadokya” olarak bilinen doğa harikası Dilim Kayalar, Niksar’ın Gökçeli Beldesi sınırlarında yer alıyor.

Bu hafta Todex Kulübü, iki otobüsle burayı ziyaret ederek Dilim Kayaları yakından görme ve inceleme şansı buldu.

Tokat’ın popüler yürüyüş noktalarından olan bu bölgeyi önce tepeden izleyip fotoğraflayan grup, ardından Dilim Kayalar’ın içinde yürüyerek parkuru tamamladı.

Etkinlik, belediyenin Takoreç yemeğini yiyip Belediye Başkanı’yla sohbet ederek son buldu.

DİLİM KAYALARI

Tokat Dilim Kayaları, Tokat’ın Niksar ilçesine bağlı Gökçeli beldesinde, Ballıca bölgesinde yer alıyor. Gökçeli beldesine yaklaşık 4 kilometre mesafede bulunan bu doğa harikası, Niksar’ın doğal ve jeolojik zenginlikleri arasında öne çıkıyor

DİLİM KAYALARI’NIN ÖZELLİKLERİ

Dilim Kayaları, aşınma sonucu oluşan ve Kapadokya’daki peri bacalarını andıran jeolojik bir oluşumdur. Asırlık bir doğa harikası olan bu kayalar, rüzgar ve suyun etkisiyle şekillenmiş benzersiz kaya formasyonlarından oluşuyor. Keskin, dilimlenmiş gibi görünen yapılarıyla dikkat çeker ve bölgedeki kanyonlarla birlikte eşsiz bir manzara sunar.

Bölge, doğal güzellikleriyle öne çıkıyor ve çevresindeki kanyonlar, yeşil vadiler ve ormanlık alanlarla doğa severler için çekici bir destinasyon oluşturuyor. Sosyal medyada popüler hale gelen Dilim Kayaları, özellikle fotoğrafçılar ve doğa tutkunları tarafından sıkça ziyaret ediliyor.

Bölge, henüz tam anlamıyla turizme açılmamış olsa da, doğal yapısı ve eşsiz manzarasıyla yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Dilim Kayaları, yerel halk arasında efsanelerle anılıyor. Sosyal medya paylaşımlarında, kayaların “her parçası için ayrı bir efsane” yazıldığı belirtiliyor, bu da bölgeye mistik bir hava katıyor.

Dilim Kayaları’na ulaşım, Gökçeli beldesinden yaklaşık 4 km’lik bir yolculukla mümkün. Ancak, bölgeye ulaşım için yerel halktan yönlendirme almak faydalı olabilir, çünkü tabelalar sınırlıdır.

Ziyaretçiler, özellikle bahar ve yaz aylarında bölgenin doğal güzelliklerinden daha fazla keyif alabilir.