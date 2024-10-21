Tokat'ın 'Titanik'i gün yüzüne çıktı

Yetersiz yağışlar ve yanlış sulama yöntemleri, Tokat'taki birçok baraj ve gölde su seviyesinin kritik seviyelere düşmesine neden oldu. Tokat'ın Almus ilçesinde yer alan Almus Barajı da, kuraklıktan nasibini aldı.

Su seviyesinde büyük bir düşüş yaşanan barajda geçtiğimiz yıllarda fırtına nedeniyle batan ve "Tokat'ın Titanik'i" olarak anılan gemi yeniden gün yüzüne çıktı. Almus Barajı'na kafa dinleyeme gelenler tamamen gün yüzüne çıkan Titanik'le fotoğraf çekilerek anı ölümsüzleştirmeyi ihmal etmedi.

Barajı ziyaret eden Mehmet Eren Yaşaran, "Haritada gölün içinde olmamıza rağmen suların çok çekildiği bariz bir şekilde görünüyor" dedi.