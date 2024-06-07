Tokatlı muhtar kafasından vuruldu

Zile Kalesi girişi Boğazkesen mevkiinde park halindeki bir aracın durumundan şüphelenen bir vatandaş, aracın için bakınca bir adamın başından vurulmuş halde olduğunu gördü. 112 Acil Çarı Merkezi'ni telefonla arayan vatandaş bir kişinin aracının içinde hareketsiz şekilde durduğunu ve başından kan aktığını ihbar etti.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri kişinin hayatını kaybettiği ifade etti. Polis ekipleri bölgeyi güvenlik çemberine alarak detaylı bir araştırma başlattı. Hayatını kaybeden kişinin de Derebaşı Köyü Muhtarı Fatih Bütün olduğunu tespit etti.

Polis ekiplerinin haber vermesi üzerine Fatih Bütün'ün yakınları olay yerine gelerek sinir krizleri geçirdi. Muhtarın intihar mı ettiği yoksa cinayete mi kurban gittiği araştırılıyor.