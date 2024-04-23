Tokat'ta 23 Nisan kutlamaları bir hafta ertelendi

Tokat’ta geçtiğimiz günlerde meydana gelen depremlerin ardından 23 Nisan Kutlamalarının bir hafta sonra yapılacağı açıklandı.

Tokat’ın Sulusaray ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programları valilik kararı ile bir hafta ertelendi. Sulusaray ilçesinde 18 Nisan’da meydana gelen 4.7 ve 5.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, Sulusaray Kaymakamlık bahçesindeki Atatürk Anıtı’na Kaymakam Ömer Burak Bozkurt ve Belediye Başkanı Davut Kılıç çelenk sundu.

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Sulusaray’da 5 gün önce depremlerin yaşandığına işaret etti. Kutlama programının Sulusaray ilçesinde bir hafta süreliğine ertelendiğini belirterek, “Önümüzdeki salı günü kutlama programını gerçekleştireceğiz.” dedi.

Bununla beraber, ilçede depremde hasar gören yapılarla ilgili çalışmaların devam ettiğini aktaran Hatipoğlu, 2 caminin minaresinin tehlike oluşturmaması için yıkıldığını sözlerine ekledi.