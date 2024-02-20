Tokat'ta 3 hırsız mezarlığın demir kapılarını çaldı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde Şehir Mezarlığı'nın A Kapısı'nda yaşanan olayda, 3 kişi, mezarlığın 2 metal kapısını yerinden söküp çaldı. Bu esnada mezarlığın karşısındaki evin önüne gelen motosikleti gören 3 kişi, kapıları aniden bırakıp evin önündeki garaja saklandı.

KAPILARI BIRAKIP OLAY YERİNDEN KAÇTI

Motosiklettekilerin eve geldiğini anlayan 3 şahıs, söktükleri kapıları olay yerinde bırakıp kaçtı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, 3 şahısın kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için inceleme başlattı.