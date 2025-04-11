Tokat’ta 60 metrelik uçurumda can pazarı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Tokat’ta 60 metrelik uçurumda can pazarı

Tokat Erbaa’da bir sürücünün kullandığı otomobilin direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak 60 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü ile birlikte 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında ilçeye 26 kilometre uzaklıktaki Erdemli köyü yakınlarında bulunan Aslanlar Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İlçe merkezine seyir halinde olan Celil Çetin yönetimindeki 42 AY 927 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak 60 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kazada sürücü Celil Çetin ile araçta bulunan Ömer Binar, Şerife Binar ve Ayşe Çetin yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Tokat’ta 60 metrelik uçurumda can pazarı

Tokat’ta 60 metrelik uçurumda can pazarı

Tokat’ta 60 metrelik uçurumda can pazarı

Tokat’ta 60 metrelik uçurumda can pazarı

Tokat’ta 60 metrelik uçurumda can pazarı

Tokat’ta 60 metrelik uçurumda can pazarı

Tokat’ta 60 metrelik uçurumda can pazarı

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