Tokat’ta araç takla attı, 3 kişi yaralandı

Tokat'ta takla atan araçta bulunan 3 kişi yaralandı

Tokat’ta araç takla attı, 3 kişi yaralandı

Edinilen bilgilere göre kaza, Tokat'ın Erbaa ilçesi Hacıpazar köyü mevkiinde tek taraflı olarak meydana geldi.

Taşova İstikametinden Erbaa istikametine giden A.G. idaresinde ki 31 AAZ 36 plakalı Audi marka araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda takla attı.

Takla atan araç yolun kenarında durabildi. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta bulunan sürücü ile yolcu olarak bulunan Z.G. ve P.S. yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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