Tokat'ta büyükbaş hayvan taşıyan kamyonet devrildi, 2 kişi yaralandı

AA'da yer alan habere göre, büyükbaş hayvan taşıyan Gökhan Boz idaresindeki 55 AFM 193 plakalı kamyonet, Tokat-Sivas kara yolu Arpancık mevkisi yakınlarında devrildi.
Sürücü ile araçta bulunan Aras Tunçbilek yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kamyonette bulunan hayvan ise başka bir araçla götürüldü.
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