Tokat'ta çıkan kavgada silahlar konuştu: 1 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Tokat'ta çıkan kavgada silahlar konuştu: 1 yaralı

Tokat'taki bir sanayi sitesinde geçmişten gelen husumet nedeniyle iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi yaralandı.

Gece yarısı yaşanan olayda, daha önceden aralarında anlaşmazlık bulunan şahıslar karşı karşıya geldi. Metehan E. isimli şahıs, husumetli olduğu kişilerin içinde bulunduğu 60 AEL 173 plakalı araca ateş açtı. Araçtakilerden Hüseyin K., başını sıyıran bir kurşunla hafif yaralanırken, diğerleri karşılık vermek için silaha sarıldı. Ancak, devriye gezen bekçilerin zamanında müdahalesi olası bir faciayı engelledi.

Saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen Metehan E., olay yerinden kaçarken, yaralanan Hüseyin K. ambulansla hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri, olay yerinde detaylı bir inceleme yaparak boş kovan ve silah aradı. Çatışmada kullanıldığı düşünülen tüfek, bir iş yerinin önünde bulunurken, olaya karıştığı belirlenen dört şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdüğü ve gözaltı işlemlerinin devam edeceği bildirildi.

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