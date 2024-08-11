Tokat'ta demir korkuluk çocuğun bacağına saplandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Tokat'ta demir korkuluk çocuğun bacağına saplandı

Tokat'ta, okul bahçesinde demir korkulukları şarak arkadaşlarının yanına gitmek isteyen çocuğun bacağına demir korkuluklar saplandı. Yaşanan kaza sonrası çocuk, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

26 Haziran İlköğretim Okulunda meydana gelen olayda, okulun bahçesinde arkadaşlarının oynadığını gören 14 yaşındaki Kerim Deniz, korkulukları aşmak isteyerek arkadaşlarının yanına gitmek istedi. Bu esnada, dengesini kaybeden çocuğun bacağına korkuluktaki demirin sivri ucu saplandı.

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14 yaşındaki Deniz orada asılı kaldı. Olayı gören çevredekiler durumu 112 Acil Durum Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar sonrası bölgeye gelen Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri çocuğun ayağını demirden kurtardı. Yaralı çocuk apar toparTokat Devlet Hastanesine sevk edildi.

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