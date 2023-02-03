Tokat'ta deprem!

AFAD verilerine göre Tokat Erbaa'da 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 07.59'da meydana gelen depremin derinliği 9.45 kilometre olarak ölçüldü.
AFAD verilerine göre Tokat Erbaa'da 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 07.59'da meydana gelen depremin derinliği 9.45 kilometre olarak ölçüldü.
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