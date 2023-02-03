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Tokat'ta deprem!

AFAD verilerine göre Tokat Erbaa'da 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 09:00
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Tokat'ta deprem oldu

Tokat'ta deprem!
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AFAD verilerine göre Tokat Erbaa'da 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 07.59'da meydana gelen depremin derinliği 9.45 kilometre olarak ölçüldü.

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