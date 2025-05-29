Tokat'ta el emeği göz nuru eserler görücüye çıktı

Fatih Karaman-Tokat/Yeniçağ

Tokat Belediyesi Meslek Edindirme Kursları BELMEK Zanaat Atölyeleri yıl sonu etkinliği Hıdırlık Meydanında düzenlendi. Belmek Zanaat Atölyeleri tarafından düzenlenen yıl sonu etkinlik programı Hıdırlık Meydanında kurulan sergi stantlarıyla başladı. Akşam saatlerinde ise defile programı gerçekleştirildi.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu da eşlik etti. Programı öncesinde Belmek Kursiyerleri tarafından hazırlanan el emeği göz nuru ürünlerin sergilendiği stantları gezen Başkan Yazıcıoğlu, emeği geçen tüm kursiyerlere tek tek teşekkür etti.

Başkan Yazıcıoğlu yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Bugün çok güzel bir etkinliğe imza attık. Başta Yasemin hanım ve kurs müdürlerimize teşekkür ediyorum. Tokat’ımızın ne kadar bereketli ve kıymetli bir yer olduğunu bu akşam bir kez daha şahit olduk. Hanımefendilere gösterdikleri zarafetli yürüyüşlerinden ve gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum."

Bugün bu alanda kurulan stantlarımızda Belediye Meslek Edindirme Kurslarımızda eğitim gören kursiyerlerimize ait birbirinden değerli ürünler sergileniyor. Belmek’ler gerçekten birer meslek edindirme kursları olarak faaliyet gösteriyor. İnşallah önümüzdeki yıl üç tane daha yeni BELMEK açarak sayısını artıracağız. Çünkü hanım kardeşlerimizden çok fazla talep var.

Biz ayrıca bir kooperatif kurduk. Burada ürünler üretilecek, bu ürünler satılacak. Aynı zamanda hanımefendilerimize de hanelerine de katkı sağlayacağız. Bu kadar kıymetli eserleri ortaya koyan kadınlarımızın ellerinden öpüyorum. Sizler çok kıymetlisiniz.”

Başkan Yazıcıoğlu’nun konuşmasının ardından BELMEK Kursları adına konuşma yapan Belmek Müdürü Yasemin Erten “Biz anaerkil bir toplumun evlatları olarak bugün Tokat Kandilli motifi almamızın en önemli sebeplerinden biri de bu idi. Tokat Kandili başörtüsünde kullandığımız aydınlık ışık olmasıydı. Bizler de aydınlık ışık olarak gelecek nesillerimize bu kültürel mirası aktarma gayretindeyiz. Etkinliğimize katılan herkese ve bizleri BELMEK kurslarında asla yalnız bırakmayan her daim yanımızda olan değerli Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.