Tokat'ta ev alev alev yandı: 1 ölü, 1 yaralı

Yangın sabah saatlerinde Tokat'ın Çamlıbel Belediyesi Akın Mahallesi'nde meydana geldi. Elektrikli sobadan kaynaklı olduğu tahmin edilen yangın büyüyerek evi alevler altında bıraktı. 2 katlı evden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine ihbar etti. Çıkan yangının söndürülmesi için itfaiye ekiplerine çevredeki vatandaşlar da yardım etti.

Yanan evde bulunan 5 kişiden Mustafa Çakmaktepe çocuklarını evden sağ salim çıkartmaya çalışırken dumandan etkilenerek hayatını kaybetti. Kızı Goncagül Çakmaktepe'nin ise yangından kaçmak için balkondan atlaması sonucu ayağı ve beli kırıldı.

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Ambulans ile hastaneye sevk edilen alınan Goncagül Çakmaktepe'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Yangın sebebiyle 2 katlı ev ve bir ahır işe yaramaz duruma geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatılırken itfaiye ekiplerinin soğutma çalışması devam ediyor.