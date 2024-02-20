Tokat'ta ev alev alev yandı: 1 ölü, 1 yaralı

Yangın sabah saatlerinde Tokat'ın Çamlıbel Belediyesi Akın Mahallesi'nde meydana geldi. Elektrikli sobadan kaynaklı olduğu tahmin edilen yangın büyüyerek evi alevler altında bıraktı. 2 katlı evden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine ihbar etti. Çıkan yangının söndürülmesi için itfaiye ekiplerine çevredeki vatandaşlar da yardım etti.
Yanan evde bulunan 5 kişiden Mustafa Çakmaktepe çocuklarını evden sağ salim çıkartmaya çalışırken dumandan etkilenerek hayatını kaybetti. Kızı Goncagül Çakmaktepe'nin ise yangından kaçmak için balkondan atlaması sonucu ayağı ve beli kırıldı.
Ambulans ile hastaneye sevk edilen alınan Goncagül Çakmaktepe'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Yangın sebebiyle 2 katlı ev ve bir ahır işe yaramaz duruma geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatılırken itfaiye ekiplerinin soğutma çalışması devam ediyor.