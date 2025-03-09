Tokat'ta feci kaza! Takla atan cipten sağ kurtuldular

Düzenleme: Kaynak: İHA
Tokat'ta feci kaza! Takla atan cipten sağ kurtuldular

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir cip sürücüsü kontrolünü kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada sürücü ile birlikte 4 kişi yaralandı.

Kaza, gece saat 00.30 sıralarında Çalkara köyü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre Amasya'dan Erbaa'ya giden O.Ş. (19) idaresindeki 60 BB 285 plakalı Chery marka cip, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

Kazada sürücü O.Ş. ile araçta bulunan B.K., S.K.N. (17) ve D.N.İ. (17) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Erbaa ve Taşova Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tokat'ta feci kaza! Takla atan cipten sağ kurtuldular

Tokat'ta feci kaza! Takla atan cipten sağ kurtuldular

Tokat'ta feci kaza! Takla atan cipten sağ kurtuldular

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