Tokat'ta gerçekleşen korkunç kazada 1 kişi yaşamını yitirdi

Kaynak: İHA
Tokat'ta gerçekleşen korkunç kazada 1 kişi yaşamını yitirdi
Tokat’ta bir otomobil ve motosikletin birbirine çarptığı kazada, ağır yaralanan Berat Polat hayatını kaybetti.

Kaza, Tokat-Turhal yolu Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı’nda bulunan bir benzinlik önünde meydana geldi. İddiaya göre, motosiklet sürücüsü 16 yaşındaki Berkay P. ile 17 yaşındaki arkasında oturan Hasan E. , benzinlikten çıktıkları sırada karşı yönden gelen Eray T. yönetimindeki otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten 50 metre savrulan gençler yola düştü.

Kazada ağır yaralanan Berkay P. üniversite hastanesine, Hasan E. ise Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan gençlerden Berat Polat yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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