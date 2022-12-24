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Halatlı kurtarma

Tokat’ın Erbaa ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobilde bulunan 3 kişi halat yardımıyla kurtarıldı.

Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi - 15:50
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Tokat'ta halatlı kurtarma

Halatlı kurtarma
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İHA'nın haberine göre, kaza, Erbaa ilçesine bağı Ustamehmet köyünde meydana geldi. E.E. idaresindeki 38 ST 290 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Kazada sürücü ile birlikte M.P. ve M.Y. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen Erbaa Belediyesi itfaiye, sağlık ekipleri ve vatandaşların yardımı ile kurtarıldı. Kazanın yaşandığı yerin oldukça dik olması ekiplerin işini zorlaştırdı. 

Halat yardımı ile ekipler yaralıları ambulansa ulaştırdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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