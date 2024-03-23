Tokat’ta istinat duvarı çöktü 'Faciaya ramak kaldı'

Şiddetli yağışlar tehlikeye davetiye çıkardı. Mahmutpaşa Mahallesi'nde, Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki Gürsu Sitesi'nde yer alan istinat duvarı, yağışların etkisiyle dayanamayarak devrildi.
Olayın akşam saatlerinde gerçekleşmesi nedeniyle etrafta şans eseri kimsenin bulunmaması, olası bir faciayı önledi.
Tokat Belediyesi zabıta ekipleri, yaşanan olay sonrası bölgeye ulaşarak güvenlik önlemlerini aldı. Çöken istinat duvarının kimseye zarar vermemesi, yaralanan ya da ölen kimsenin bulunmaması sevindirdi.
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