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Kilo aldığını sanıyordu diyet yaptı. Karnından çıkanlar şoke etti

Tokat'ta aşırı kilo aldığını sanıp doktora başvuran vatandaşın karnından yaklaşık 13 kilogram ağırlığında 4 parça kitle çıkartıldığı bildirildi.

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 13:34
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Tokat'ta kilo aldığını sanıyordu diyet yaptı. Karnından çıkanlar şoke etti

Kilo aldığını sanıyordu diyet yaptı. Karnından çıkanlar şoke etti
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İHA’nın haberine göre; Tokat'ın Turhal ilçesinde yaşayan esnaf Ali Yavuz Çeçen (46) karnında şişkinlik olması nedeni ile kilo aldığını düşünerek diyet yaptı.
Bir süre kontrollü beslenen Çeçen, karnındaki şişkinliğin büyümesi, günlük yaşantısında rahatsızlık vermesi sonucu hastaneye gitmeye karar verdi.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesinde muayene olan Çeçen'in karnında kitle olduğu tespit edildi.

TOGÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD öğretim üyesi Prof. Dr. Namık Özkan, kitlenin aşrı büyümesi ve diğer organları olumsuz etkilemeye başlaması nedeni ile hastayı ameliyata aldı.

Yaklaşık 3 saat süren operasyonda Çeçen'in karın bölgesinden 4 parça halinde 13 kilogram ağırlığında kitle çıkartıldı. Kitlenin büyüklüğü ise hem hastayı hem de doktorları şaşırttı. Birkaç gün süren yoğun bakım servisinde tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Çeçen, yataklı servise çıkartıldı.

KİLO ALDIĞINI DÜŞÜNÜYORDU, KARNINDAN ÇIKAN KİTLE İLE ŞAŞKINLIK YAŞADI

Sağlığına kavuşan Çeçen, yaklaşık 2 yıldır karnında büyüyen kitleden kurtularak rahatladığını söyledi.

Çeçen, kilo aldığını sandığını düşünürken karnında şişkinliğin rahatsız etmesi sonucu hastaneye başvurduğunu belirterek, "Yapılan muayene ve tetkiklerde karnımda kitle olduğu tespit edildi. Başarılı bir operasyonla kitle alındı. Şuada sağlığım iyi bir sıkıntı yok. Karın bölgemden tahminimizden daha büyük bir kitle çıktı. Biranda kilomuzdan kurtulduk, zayıflamış olduk" dedi.

AMELİYAT 3 SAAT SÜRDÜ

Prof. Dr. Namık Özkan, kilo aldığını düşünen hastanın şikâyetlerinin artması üzerine yapılan tetkiklerde 30x30 karın bölgesinde kitlenin tespit edildiğini kaydetti. Ameliyatla karın arka duvarındaki yağ dokusundan gelişmiş olduğu tespit edilen kitlenin çıkartıldığını belirten Özkan şunları ifade etti:

“Ameliyat yaklaşık 3 saat sürdü. Böbrek, idrar yolları ile karın arka duvarlarındaki damarlarla yakın ilişkili idi. Aynı zamanda böbrekle ilişkili olduğu için ürolojiden bir hocamızda ameliyata eşlik etti. Başarılı bir operasyonla kitleni tamamını çıkarttık”

Bu tür vakalarla çok sık karşılaşmadıklarını belirten Özkan şunları dile getirdi:

“Daha öncede bu tür kitleler çıkarttığımız oldu. 8-11 kiloluk çıkarttığımız kitleler oldu. Hasta biraz daha beklese çok daha büyük boyutlara gelebilirdi. Bunlar sürekli büyüyen kitleler. Çokta geç kalmadan kitleyi temizleyebildik”


 

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