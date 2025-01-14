Tokat'ta korkunç kaza! Tıra çarpan otomobil 2 kadına mezar oldu

Kaza, 12:45 sıralarında Tokat-Niksar karayolu Dönekse mevkiinde gerçekleşti.

İddiaya göre, Tokat'tan Niksar yönüne gitmekte olan A.T. yönetimindeki 06 EJR 074 plakalı çekici tır, karşı yönden gelen Ayşe Yılmaz'ın kullandığı 23 ADY 976 plakalı Opel marka otomobille yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarpıştı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan bir kişiyi kurtardı.

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Kazada otomobil sürücüsü Ayşe Yılmaz (43) ve yanında bulunan İlknur Karabulut (23) yaşamını yitirirken, Z.A. isimli kişi ağır yaralı olarak Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı.Tır sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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