Tokat’ta şiddetli yağışlar tarım arazilerini vurdu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Tokat’ta şiddetli yağışlar tarım arazilerini vurdu

Türkiye’nin önemli tarım merkezlerinden Tokat’ta etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle ekili araziler büyük zarar gördü.

Tokat’ın Zile, Yeşilyurt ve Sulusaray ilçelerinde şiddetli yağışlar etkili oldu.

Yağışlar, ekili arazilere büyük zarar verirken, ekili alanlar kullanılmaz hale geldi. Yaşanan taşkınlar sonrası Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu.

"OLAĞANÜSTÜ DİYEBİLECEĞİMİZ BİR DOĞAL AFET YAŞIYORUZ"

Yeşilyurt ilçesindeki hasar gören ekili arazilerde incelemelerde bulunan Hatipoğlu, “Öncelikle ülkemize geçmiş olsun diyoruz. Karadeniz bölgesinde olağanüstü diyebileceğimiz bir doğal afet yaşıyoruz. Zile ve Yeşilyurt’u fazlasıyla vuran ve hasadın kalkmadığı zamanlarda gerçekleşen fırtına nedeniyle vatandaşlarımızın afetten etkilendiği alanları gördük. Gelmiş geçmiş olsun diyorum. Muhakkak ki devletimiz gerekli her türlü program ve çalışmayı gerçekleştirecek ve çiftçinin yanında yer alacaktır” diye konuştu.

Tokat’ta yaşanan bu doğal afet sonrasında, bölgedeki çiftçiler mağduriyetlerini dile getirdi. Çiftçiler, devletin desteğinin kendileri için büyük önem taşıdığını belirtti.

aw242899-07.jpg

aw242899-04.jpg

aw242899-03.jpg

aw242899-02.jpg

Son Haberler
Uyuşturucudan bir günde 27 kişi yakalandı Yerel Haberler
Uyuşturucudan bir günde 27 kişi yakalandı
Altay Bayındır bavulunu topladı Spor
Altay Bayındır bavulunu topladı
Parkta yan bakma kavgasında kan aktı Gündem
Parkta yan bakma kavgasında kan aktı
Kilosu 60 liradan gidiyor hasadı erken başladı Yaşam
Kilosu 60 liradan gidiyor hasadı erken başladı
Dilan Polat ve eşi hakkındaki iddianame iade edildi Gündem
Dilan Polat ve eşi hakkındaki iddianame iade edildi
Ünal Aysal koltuğu bırakmadı Spor
Ünal Aysal koltuğu bırakmadı
Eskortluk yapan Suriyeli AIDS'li çıktı. UNICEF'ten 3 bin TL kira yardımı alıyor. Hala Türkiye'de! Gündem
Eskortluk yapan Suriyeli AIDS'li çıktı. UNICEF'ten 3 bin TL kira yardımı alıyor. Hala Türkiye'de!