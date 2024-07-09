Tokat’ta şiddetli yağışlar tarım arazilerini vurdu

Tokat’ın Zile, Yeşilyurt ve Sulusaray ilçelerinde şiddetli yağışlar etkili oldu.

Yağışlar, ekili arazilere büyük zarar verirken, ekili alanlar kullanılmaz hale geldi. Yaşanan taşkınlar sonrası Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu.

"OLAĞANÜSTÜ DİYEBİLECEĞİMİZ BİR DOĞAL AFET YAŞIYORUZ"

Yeşilyurt ilçesindeki hasar gören ekili arazilerde incelemelerde bulunan Hatipoğlu, “Öncelikle ülkemize geçmiş olsun diyoruz. Karadeniz bölgesinde olağanüstü diyebileceğimiz bir doğal afet yaşıyoruz. Zile ve Yeşilyurt’u fazlasıyla vuran ve hasadın kalkmadığı zamanlarda gerçekleşen fırtına nedeniyle vatandaşlarımızın afetten etkilendiği alanları gördük. Gelmiş geçmiş olsun diyorum. Muhakkak ki devletimiz gerekli her türlü program ve çalışmayı gerçekleştirecek ve çiftçinin yanında yer alacaktır” diye konuştu.

Tokat’ta yaşanan bu doğal afet sonrasında, bölgedeki çiftçiler mağduriyetlerini dile getirdi. Çiftçiler, devletin desteğinin kendileri için büyük önem taşıdığını belirtti.