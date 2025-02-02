Tokat'ta silahlı kavga: 2 kişi yaralandı

Kaynak: İHA
Tokat'ta silahlı kavga: 2 kişi yaralandı

Tokat'ta motosikletli 2 kişi, husumetli oldukları 2 kişiyi çıkan tartışmada pompalı tüfekle vurup, yaraladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Hoca Ahmet Mahallesi Sağlık Caddesi'nde meydana geldi. Kız meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan M.M.B. (17) ve Ö.K. (17) ile B.E. (18) ve E.Ç. (17) karşılaştı.

Motosiklette bulunun B.E. ve Ö.K. pompalı tüfekle M.M.B. ve Ö.K.'ye ateş etti. Ö.K. bacağından yaralandı. Şüpheliler, kaçmaya çalışan M.M.B.'yi de motosikletle takip edip, elinden vurdu. Şüpheliler motosikletle uzaklaşırken, 2 yaralı, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Şüphelilerin M.M.B.'yi kovaladığı anlar, çevredeki güvenlik kameralarına yansırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tokat'ta silahlı kavga: 2 kişi yaralandı

Tokat'ta silahlı kavga: 2 kişi yaralandı

Tokat'ta silahlı kavga: 2 kişi yaralandı

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