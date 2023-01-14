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Tokat'ta operasyon: 7 tutuklama

Tokat’ın Erbaa ilçesinde “Tefecilik, Tehdit, Nitelikli Yağma” suçları nedeniyle düzenlenen “son vade” operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 7’si tutuklandı.

Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi - 12:06
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Tokat’ta son vade operasyonu: 7 tutuklama

Tokat'ta operasyon: 7 tutuklama
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Tokat İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce Erbaa ilçesinde “Tefecilik, Tehdit, Nitelikli Yağma” suçlarını işledikleri tespit edilen şahıslara yönelik çalışma yapıldı.

18 olaya karıştıkları tespit edilen 9 şüpheli hakkında "Son Vade" isimli operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda iş yeri ve bazı adreslere yapılan baskınlarda 15 milyon TL değerinde 89 adet senet, 2 adet ruhsatsız tabanca, 15 adet fişek, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 8 adet av tüfeği fişeği, 1 adet çek, 2 adet tapu, muhtelif sayıda alacak dokümanları, 134 adet gümrük kaçağı/bandrolsüz içki ele geçirildi.

Olayla ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı. Erbaa Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adli makamlara sevk edildi.

Erbaa Adliyesine sevk edilen şüphelilerden 7’si tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

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