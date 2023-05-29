Tokat'ta zehirlenen 23 işçinin tedavisi tam 65 gündür devam ediyor

Tokat'ın Çamlıbel ilçesinde bulunan bir ayakkabı imalathanesinde çalışan 23 işçinin 65 gün önce zehirlenme belirtileriyle hastaneye başvurduğu ve tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

Tokat'ta zehirlenen 23 işçinin tedavisi tam 65 gündür devam ediyor

İşçiler, kilo kaybı, uzuvlarda hissizlik ve yürüme zorluğu gibi şikayetlerle tedavi altına alınmıştı.

Tedavileri için Tokat ve Ankara'daki çeşitli hastanelere sevk edilen işçilerin durumlarına hala kesin bir tanı konulamadığı belirtildi.

Ancak son günlerde bazı işçiler taburcu edilmeye başladı.

Zehirlenme şüphesiyle hastanede tedavi gören 23 işçiden 18'i taburcu edildi, ancak durumlarında herhangi bir değişiklik olmadığı ve fizik tedavilerine devam ettikleri bildirildi.

Ağır durumdaki beş işçi ise hala hastanede tutulmaktadır.

Zehirlenmenin meydana geldiği ayakkabı imalathanesi ise halen kapalı durumda bulunuyor.

Önceki günlerde, işçilerin zehirlenmesinin nedeninin imalathanede kullanılan hekzan adlı maddeye bağlı olduğu iddia edildi, ancak bu konuda henüz resmi bir gelişme olmadığı kaydedildi.

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