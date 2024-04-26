Tokat'taki depremlerden sonra ortaya çıktı. Üzerinde 1313 yazıyor

Tokat Sulusaray’da 18 Nisan’da art arda depremler yaşandı. En büyüklerinden ikisi 4,7 ve 5,6 büyüklüğündeki depremlerdi.

Buğdaylı köyünde camilerde ve evlerde hasarlar oluştu. Köydeki bir caminin sıvası dökülünce ortaya ilginç bir görüntü çıktı.

Üzerinde "1313" yazan kemerli taş kapı ortaya çıktı. Vali Numan Hatipoğlu konuyla alakalı açıklama yaptı.

Hatipoğlu, Buğdaylı köyünde 1313 tarihli kitabe ile kapı olduğunu değerlendirilen bir yapının ortaya çıktığını belirtti.

Valii bölgede çalışmaların devam ettiğini söyledi. Belediye Başkanı Davut Kılıç ise caminin içine girilmesin diye taş ile toprak ile kapının kapatıldığını söyledi.

Tokat Valiliği bünyesinde onarımı yapılarak hizmete açılacağı açıklandı.