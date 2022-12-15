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TOKİ 22 ilde 244 iş yerini açık artırma ile satışa sunuyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ 24 ilde 244 iş yerini 27 Aralık’ta açık artırma yöntemiyle satacak.

Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe - 11:55
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TOKİ 22 ilde 244 iş yerini açık artırma ile satışa sunuyor

TOKİ 22 ilde 244 iş yerini açık artırma ile satışa sunuyor
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TOKİ tarafından 24 ilde 224 iş yeri için gerçekleştirilecek açık artırma, Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. Açık artırmaya internet de teklif verilebilecek. Alıcılar iş yerlerine yüzde 25 peşinat ve 120 ay vadeyle sahip olabilecek. 27 Aralık'ta yapılacak açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri ise Türkiye Halk Bankası ve T.C. Ziraat Bankası tarafından yürütülecek. Başvurular ve teminatlar belirtilen bankaların tüm şubeleri aracılığıyla kabul edilecek. Satışa sunulan iş yerlerinin il dağılımı ise şu şekilde:

"Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Balıkesir, Bursa, Çankırı, Çorum, Elazığ, Erzurum, Gümüşhane, Isparta, Kahramanmaraş, Kars, Kırşehir, Konya, Kütahya, Manisa, Osmaniye, Rize, Sivas, Trabzon, Van ve Yozgat".Açık artırmayla ilgili ayrıntılı bilgiler TOKİ'nin internet adresinde yer alıyor.


 

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