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  • TOKİ ‘arsa’ adı altında doğal güzellikleri satıyor: Bari onlara dokunmayın

TOKİ ‘arsa’ adı altında doğal güzellikleri satıyor: Bari onlara dokunmayın

TOKİ’nin 51 ilde yapacağı arsa satışından tartışma yaratacak bir ayrıntı ortaya çıktı. Satışa çıkan 51 arsa arasında SİT alanları ve zeytinlikler de satılıyor.

Haber Giriş: 4 Aralık 2022 Pazar - 09:56
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TOKİ ‘arsa’ adı altında doğal güzellikleri satıyor: Bari onlara dokunmayın

TOKİ ‘arsa’ adı altında doğal güzellikleri satıyor: Bari onlara dokunmayın
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 51 ildeki 510 arsayı satışa çıkardı. Satışa çıkarılan arazilerin durumu ise tartışma yaratacak türden.

Birgün gazetesinden İsmail Arı’nın haberine göre, Muhammen bedeli (en düşük bedel) toplam 5 milyar 606 milyon lira olan 12 milyon 860 bin 274 metrekare büyüklüğündeki, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yalova ve Yozgat'ta bulunan toplam 510 arsa, açık artırmayla satılacak.

Açık artırma, 21 Aralık çarşamba, 22 Aralık perşembe ve 23 Aralık cuma günleri saat 10.30'da, üç ayrı oturum halinde yapılacak. Tarım, konut, ticaret, sanayi, turizm tesis alanı, akaryakıt istasyonu, günübirlik tesis, oto galericiler sitesi, termal turizm, depolama alanı, kırsal yerleşim ve plansız niteliğindeki arsalara, yüzde 25 peşinat, 48 ay vade ile satılacak.

Ayrıca Balıkesir’de zeytinlikler, İzmir’de doğal ve ağaçlık karakteri korunacak alanlar ile makilik alanlar da satışa çıkarılan araziler arasında. İzmir Buca’da Çamlık Piknik Alanı, İzmir Karabağalar’da imar planlarına ağaçlandırılacak alan olarak işlenen araziler ile Amasya Merzifon’da sulama alanı da satılacak. Eskişehir’de de arkeolojik sit alanı içerisinde kalan 7 arazinin de satışa çıkarılması dikkatleri çekti.

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Vatandaş
4.12.2022 10:39
Dokunma demeyeceksin dokundurtturmayacaksın kardeşim millet olarak kırmızı çizgilerin olacak dokunanın yanacağı yoksa değerlerin her gelen  
 
Adalet Hukuk Liyakat
4.12.2022 10:22
TOGG'u durduramayacaksınız.  
 
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