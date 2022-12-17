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TOKİ 7 konutu satışa çıkardı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Bakırköy Koru Florya’daki 7 konutu satışa çıkardığını duyurdu. İhale 27 Aralık Salı tarihinde TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu’nda yapılacak.

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 15:53
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TOKİ Koru Florya’daki 7 konutu satışa çıkardı

TOKİ 7 konutu satışa çıkardı
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TOKİ, İstanbul Koru Florya evlerindeki 6+2 odalı son 7 daireyi, tamamı peşin veya yüzde 12’si peşin 60 ay vade imkanıyla açık artırmaya çıkıyor. Açık artırmaya çevrim içi katılmak da mümkün olacak.

İstanbul’un merkezinde ve ulaşım açısından her yöne çok rahat olan Koru Florya’daki evler 27 Aralık Salı günü saat 10.30’da TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda yapılacak. 

Kalabalık ailelerin; şehrin merkezinde, ortak yaşam alanlarında keyifli vakit geçirebileceği, sosyal etkinliklerini rahatlıkla yapabilecekleri konutlar için başvuruların başladığı duyuruldu.

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