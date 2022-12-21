Herkes konut beklerken TOKİ ihaleleri birer birer iptal etti

Derinleşen ekonomik kriz tüm sektörü derinden vurdu. Türkiye’de hemen her alanda olduğu gibi inşaat alanında da sorunlar ve zamlar havada uçuşuyor. TÜİK’in açıkladığı veriye göre, ekim ayında inşaat maliyetleri yıllık yüzde 117 aylık ise yüzde 3,4 oranında arttı. Eylül ayına göre ekimde malzeme endeksi yüzde 3,88, işçilik endeksi ise yüzde 3,94 oranında artış eğilimi gösterdi.

Birgün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre, muhalefetin, “İktidara yakın çevreleri zenginleştirme aracı” olarak kullanıldığı gerekçesiyle eleştirdiği, “Yap-İşlet-Devret” modelli projeler birer birer ertelenirken TOKİ, kasım ve aralık aylarında gerçekleştirdiği 13 ihalede istekli bulamadı.

OKUL İHALESİ DE VAR

2022 yılının 11 ayında millet bahçeleri için 6 milyar TL’ye yakın para harcayan TOKİ’nin, aralarında okul inşaatlarının da bulunduğu açtığı 13 ihaleye teklif veren şirket çıkmadı. İdarenin İstanbul Başakşehir’in iki mahallesinde inşasını planladığı iki ortaokul ile iki ilkokula yönelik 21 Kasım’da açtığı ihaleye ise teklif dahi sunulmadı. İdare, okul inşaatlarına yönelik istekli şirket çıkmayınca ihaleleri iptal etmek zorunda kaldı.

13 TOKİ İHALESİ

Kasım ve aralık aylarında istekli çıkmaması nedeniyle iptal edilen 13 TOKİ ihalesinden bazıları şöyle:

•Eskişehir Mihalgazi İlçesi 71 Konut ve Bir Adet Sosyal Tesis İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi

•Ankara Nallıhan İlçesi 116 Adet Konut ve Hacıbey Mahallesi 83 Adet Konut İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi

•Aydın İli Çine İlçesi Dutluoluk Mahallesi 228 Adet Konut, Üç Adet Dükkan ve Bir Adet Cami İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi

•Rize Çamlıhemşin İlçesi Merkez Mahallesi 49 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi

•Konya İli Karatay İlçesi Tapu ve Kadastro Hizmet Binası İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi.

HATAY'DAKİ TOKİ'DEN SURİYELİLER ÇIKMIŞTI

Öte yandan gazetemizden Fatih Ergin haberinde Hatay'da TOKİ listesinde 161 Suriyelinin olduğunu açıklamıştı. Ev alma hayalleri yok olan vatandaşlar diğer taraftan da fahiş kira bedelleri nedeniyle kara kara düşünürken, TOKİ’nin bir konut projesinden daha Suriyeliler çıktı. TOKİ’nin 250 bin sosyal konut projesi kapsamında Hatay merkezde inşa edeceği bin 100 konutun resmi internet sitesinde yayınlanan başvurusu kabul edilenler listesine Suriyeliler damga vurdu. Sığınmacıların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçişindeki artışını da gözler önüne seren listede 161 Suriyeli bulunuyor.