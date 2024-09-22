TOKİ’den ev sahibi olanlara, peşin ödemede indirim

TOKİ'de konut ve işyeri fiyatlarının %25 düşeceğini açıklayan Gayrimenkul Uzmanı Şule Alp Duman, TOKİ'nin yeni konut indiriminin daha önce ev ve iş yeri satın alanlar için geçerli olacağını belirtti. Kampanya kapsamında borcunu peşin kapatanlara %25 oranında indirim uygulanacağını ifade eden Duman, "Kampanyadan yararlanmak için konut sahiplerinin 2023 Haziran sonuna kadar konutlarını almış olmaları gerekiyor. Konut ödemesine 2023 yılı Haziran sonu başlayan ve kalan taksit sayısı 12 aydan fazla olan vatandaşlar başvuru yaparak yüzde 25 indirim kampanyasına dahil olabilecek" dedi.

"İNDİRİM SADECE 23 EYLÜL-18 EKİM TARİHLERİ ARASINDA OLACAK"

TOKİ'nin yüzde 25 indirim kampanyasından faydalanmak için 23 Eylül-18 Ekim 2024 tarihleri arasında başvuru yapılması gerektiğini belirten Şule Alp Duman, şu ifadeleri kullandı:

"TOKİ'nin yüzde 25 indirim kampanyasından faydalanmak için başvuru tarihleri 23 Eylül-18 Ekim 2024 arası olacak. Başvurular, satış işlemlerinin yapıldığı bankadan gerçekleşecek. Vatandaşlar yine bu tarih aralığında ödemeleri gereken tutarı bankaya yatıracak. İndirim sadece bu tarihleri kapsayacak. Başvuru için konut ve iş yeri sahiplerinin önce site yönetiminden borcu yoktur belgesi almaları gerekiyor. Aynı zamanda belediyeden emlak beyan değerini gösteren belgenin de alınması ve başvuru için bankaya bu belgelerle gidilmesi gerekiyor."