TOKİ'nin deprem konutlarında beton duvarlar döküldü. Suçu beton firmasına yıktılar

Adıyaman’da inşası devam eden TOKİ konutlarındaki duvarlardan betonun döküldüğü görüntüler gündem oldu. Konuya ilişkin açıklama yapan İletişim Başkanlığı, dökülen betonun kusurlu olduğunu ve yüklenici firma hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.

KAYNAK: Haber Merkezi
TOKİ'nin deprem konutlarında beton duvarlar döküldü. Suçu beton firmasına yıktılar

Adıyaman’da inşası devam eden TOKİ’nin deprem konutlarından paylaşılan görüntülerde, bir binanın duvar kalıplarının sökülünce betonun döküldüğü görüldü.

Gündem olan görüntülerde betonları dökülen duvarları gösteren bir kişi, “Betonu betoncuya vermezsen olay bu” ifadelerini kullandı.

“BETON KUSURLU, YÜKLENİCİ FİRMAYA TAHKİKAT BAŞLATILDI”

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden (DMM) konuya ilişkin açıklama yapıldı.

screenshot-11.png

Dökülen betonun kusurlu olduğunu ve yüklenici firma hakkında inceleme başlatıldığı belirtilen açıklamada Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, “Adıyaman İndere Deprem Konutları A Etabı 1. Kısım inşaatındaki blokun bir katında gerekli kontroller yapılmış, kalıp inşasında bir sorunun olmadığı, ancak kalıp sökümü sırasında dökülen betonun kusurlu olduğu tespit edilmiştir. Hatalı imalatın nedeni belirlenerek yüklenici firma hakkında tahkikat başlatılmış olup, betonu dökülen katın betonarme işi tekrar yapılacaktır. ifadelerini kullandı.

f55cq4twyaauvcz.jpg

DMM tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde;

“Adıyaman İndere Deprem Konutları A Etabı 1. Kısım İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi” hakkında kamuoyuna yansıyan görüntülerin kaydedildiği blokta, kalıp donatı kontrolü yapılmıştır. Kalıp inşasında bir sorunun olmadığı ancak; kalıp sökümü sırasında dökülen betonun kusurlu olup imalat hatasına neden olduğu Emlak Konut teknik personelleri ve saha müşaviri tarafından tespit edilmiştir.

Yapılan incelemelerde, beton içerisindeki agrega dane çağlarının büyük olduğu belirlenmiştir. Beton akışkanlığının düşük olması ile beton dökümü yapılan katın donatı yoğunluğunun fazlalığı birleşmiştir.

İmalat hatası Emlak Konut teknik personelleri tarafından tespit edilip tutanak altına alınmış, eksikliklerin giderilmesi için yapılan katın döşeme ve perde betonlarının kırımlarına başlanmıştır. İlgili katın betonarme imalatları tekrar yapılacaktır.

Söz konusu hatalı imalatı gerçekleştiren yüklenici firma hakkında tahkikat başlatılmış olup, hatalı imalatın telafisi yüklenici firmaya rücu ettirilmiştir.”

screenshot-9.png

screenshot-10.png

İlgili Haberler
Kredi kartı borcunu ödeyemeyenlerde yüzde 52 artış. Bu mu uçan Türkiye
TOKİ'nin deprem konutlarında skandal. Binayı demir ağlarla ördüler çimentoyu dökmeyi beceremediler
Depremzedelere yapılacak konutlar için zeytin ağaçları dalındaki mahsulle birlikte kesildi
Deprem konutu ihalelerinde skandal. 1 milyon tl bağışladı 965 milyon liralık ihaleyi kaptı
TOKİ tamamlanmasına rağmen onlarca evi teslim etmedi
Bakan Özhaseki: Fay hattı üzerine tek bir yapı yapılmayacak. Yılın esprisi patladı
Depremzedeler bu kışı da evsiz geçirebilir. İktidarın vaadi lafta kaldı
Öne Çıkanlar
iPhone 15 özellikleri neler? Apple iPhone 15 kamerası nasıl olacak?
iPhone 15 özellikleri neler? Apple iPhone 15 kamerası nasıl olacak?
Hükümet EYT’lilerin yükünü TES ile işçinin sırtına yüklüyor
Hükümet EYT’lilerin yükünü TES ile işçinin sırtına yüklüyor
MasterChef All Star 87 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 87 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? 12 Eylül Salı MasterChef All Star’da eleme potasına kim gitti?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? 12 Eylül Salı MasterChef All Star’da eleme potasına kim gitti?
Sapıklıkta birbirleri ile yarışıyorlar. “Annen de olsa sırtına bakamazsın. Diz kapağının üstü tahrik eder.”
Sapıklıkta birbirleri ile yarışıyorlar. “Annen de olsa sırtına bakamazsın. Diz kapağının üstü tahrik eder.”
Suriyeli ve Afganlar için yeni anayasa
Suriyeli ve Afganlar için yeni anayasa
Son Haberler
KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı Güncel
KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı
Japonya'da kabine değişikliği Dünya
Japonya'da kabine değişikliği
Kuntz'un Beşiktaşlı ve Fenerbahçeli oyuncuları milli takıma neden almadığı ortaya çıktı Spor
Kuntz'un Beşiktaşlı ve Fenerbahçeli oyuncuları milli takıma neden almadığı ortaya çıktı
Gagavuz Türk'ü güzel Türkçe'siyle Türkçe düşmanlarına ders verdi Güncel
Gagavuz Türk'ü güzel Türkçe'siyle Türkçe düşmanlarına ders verdi
Yürüyen merdiven sabatojcılarına suç duyurusu Güncel
Yürüyen merdiven sabatojcılarına suç duyurusu
Karabet Geçidi sise teslim Güncel
Karabet Geçidi sise teslim
Sel sonrası ortaya çıktı. Komşuda korkutan salgın Sağlık
Sel sonrası ortaya çıktı. Komşuda korkutan salgın