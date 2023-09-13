TOKİ'nin deprem konutlarında beton duvarlar döküldü. Suçu beton firmasına yıktılar

Adıyaman’da inşası devam eden TOKİ’nin deprem konutlarından paylaşılan görüntülerde, bir binanın duvar kalıplarının sökülünce betonun döküldüğü görüldü.

Gündem olan görüntülerde betonları dökülen duvarları gösteren bir kişi, “Betonu betoncuya vermezsen olay bu” ifadelerini kullandı.

“BETON KUSURLU, YÜKLENİCİ FİRMAYA TAHKİKAT BAŞLATILDI”

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden (DMM) konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Dökülen betonun kusurlu olduğunu ve yüklenici firma hakkında inceleme başlatıldığı belirtilen açıklamada Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, “Adıyaman İndere Deprem Konutları A Etabı 1. Kısım inşaatındaki blokun bir katında gerekli kontroller yapılmış, kalıp inşasında bir sorunun olmadığı, ancak kalıp sökümü sırasında dökülen betonun kusurlu olduğu tespit edilmiştir. Hatalı imalatın nedeni belirlenerek yüklenici firma hakkında tahkikat başlatılmış olup, betonu dökülen katın betonarme işi tekrar yapılacaktır.” ifadelerini kullandı.

DMM tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde;

“Adıyaman İndere Deprem Konutları A Etabı 1. Kısım İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi” hakkında kamuoyuna yansıyan görüntülerin kaydedildiği blokta, kalıp donatı kontrolü yapılmıştır. Kalıp inşasında bir sorunun olmadığı ancak; kalıp sökümü sırasında dökülen betonun kusurlu olup imalat hatasına neden olduğu Emlak Konut teknik personelleri ve saha müşaviri tarafından tespit edilmiştir.

Yapılan incelemelerde, beton içerisindeki agrega dane çağlarının büyük olduğu belirlenmiştir. Beton akışkanlığının düşük olması ile beton dökümü yapılan katın donatı yoğunluğunun fazlalığı birleşmiştir.

İmalat hatası Emlak Konut teknik personelleri tarafından tespit edilip tutanak altına alınmış, eksikliklerin giderilmesi için yapılan katın döşeme ve perde betonlarının kırımlarına başlanmıştır. İlgili katın betonarme imalatları tekrar yapılacaktır.

Söz konusu hatalı imalatı gerçekleştiren yüklenici firma hakkında tahkikat başlatılmış olup, hatalı imalatın telafisi yüklenici firmaya rücu ettirilmiştir.”