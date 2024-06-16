Tokyo Cami’nde bayram namazı kılındı

Kaynak: AA
Tokyo Cami’nde bayram namazı kılındı

Tokyo ve çevre eyaletlerde yaşayan Müslümanlar, Kurban Bayramı'nı kutlamak amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı başkentin en büyük mescidi Tokyo Camisi'nde bir araya geldi.

Asya ve Afrika ülkelerinden gelen gençlerden yaşlılara kadar çok sayıda Müslüman, sabahın erken saatlerinde camiyi doldurdu.

Kalabalık, bayram namazını kılabilmek için Tokyo Camisi çevresinde sokaklarda sıralar oluşturdu.

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Cemaat, hem cami içinde hem de avluda saf tuttu. Cami alanında kadınlar için ayrı bir bölüm düzenlendi. Tokyo Camisi'nin İmam Hatibi Adem Levent, bayram namazını kıldırdı ve hutbesinde Arapça, Türkçe, Japonca ve İngilizce olarak Kurban Bayramı'nın Müslüman milletler arasındaki birliği ve kardeşliği pekiştiren önemine vurgu yaptı.

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Namazın ardından cemaat bayramlaştı ve cami ile avluda bir araya gelerek fotoğraf çektirdi.

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