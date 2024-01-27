Tokyo'daki Cami Kahvecisi Japonları Türk kahvesinin eşsiz lezzetiyle buluşturuyor

Kaynak: İHA
Tokyo'daki Cami Kahvecisi Japonları Türk kahvesinin eşsiz lezzetiyle buluşturuyor
Japon girişimci Masanori Koyama tarafından Tokyo'da açılan Mosque Coffee (Cami Kahvecisi), 2021'de Tokyo'nun en iyi 5 kahvecisinden biri olarak gösterildi. Dükkan, Japonlara geleneksel Türk kahvesini tanıtıyor.

Türkiye sevdalısı Masanori Koyama tarafından yaklaşık 1.5 yıl önce Tokyo'da açılan Mosque Coffee (Cami Kahvecisi), bulunduğu Shimokitazawa semtinin en popüler kafelerinden biri oldu.

Dekorasyonu ve sunduğu lezzetlerle Türkiye'yi andıran küçük dükkanında Türk kahvesini ve dondurmasını Japonlara tanıtan Koyama'nın mekanı, İngiliz Financial Times gazetesi tarafından 2021'de Tokyo'nun en iyi 5 kahvecisinden biri olarak belirlendi.

Sosyal medyanın da etkisiyle ünü iyice artan kahveci, yoğun saatlerde talebe yetişemiyor.

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"CAMİ TÜRKİYE'NİN SİMGELERİNDEN BİRİ"

Açtığı kahvecinin gördüğü ilgiden hoşnut olduğunu belirten Koyama, Türkiye'yi ziyaret ettiğinde ülkeye aşık olduğunu ifade ederek kahve ve kafe kültürünü de sevmesi sebebiyle bunu iş olarak düşündüğünü söyledi.

Dükkanını ziyaret eden müşterilerin Türk olmadığını fark edince şaşırdığını kaydeden Koyama, kafesinin ismine yönelik, "Cami Türkiye'nin simgelerinden biri. Ben de camileri çok seviyorum. O yüzden dükkanımın adını Cami Kahvecisi koydum. Kelimenin İngilizcesi telaffuz açısından daha kolay olduğu için de İngilizcesini seçtim" dedi.

Müşterilerden Mako Hayama, kahveciye ilk kez geldiğini söyleyerek, "Türk kahvesini de ilk kez denedim, çok lezzetliydi. Oldukça beğendim" şeklinde konuştu.

Yusaku Takayama ise sosyal medyada görüp merak ettiği için Cami Kahvecisi'ne gelmeye karar verdiğini belirterek, "Türk kahvesini ilk kez denedim ve çok güzeldi" dedi.

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