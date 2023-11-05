Tolga adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Tolga isminin anlamını araştırıyor. Peki, Tolga ne demek? Tolga isminin anlamı nedir?
TOLGA NE DEMEK?
Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Tolga ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:
- Miğfer.
- Yumuşak başlı, uyumlu.
- Samimi dost.
TOLGA İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?
Tolga ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Tolga adını koymak caizdir.