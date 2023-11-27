Tolga Şardan hakkında verilen adli kontrol kararı kaldırıldı

“MİT’in Cumhurbaşkanlığı’na sunduğu ‘yargı raporu’nda neler var?” başlıklı yazısı nedeniyle sansür yasasına dayanarak tutuklandıktan sonra tahliye edilen gazeteci Tolga Şardan hakkındaki adli kontrol şartı kaldırıldı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Tolga Şardan hakkında verilen adli kontrol kararı kaldırıldı

Mahkeme, MİT'in Cumhurbaşkanlığı için hazırladığı rapora ilişkin yazısı gerekçe gösterilerek tutuklandıktan sonra tahliye edilen gazeteci Tolga Şardan hakkında yeni bir karar verdi.

T24'te yer alan habere göre, yargıdaki yolsuzluk ve usulsüzlük iddiaları ile ilgili yazısı nedeniyle, "Dezenformasyon Yasası" gerekçe gösterilerek tutuklanan ve bu karara yapılan itiraz üzerine yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakılan gazeteci Tolga Şardan hakkındaki adli kontrol kararı kaldırıldı.

tolgasardan.jpgŞardan, 31 Ekim'de yayımlanan “MİT'in Cumhurbaşkanlığına sunduğu ‘yargı raporu'nda neler var” başlıklı yazısı nedeniyle 1 Kasım'da evinde yapılan aramadan sonra gözaltına alındı ve aynı gün nöbetçi mahkeme kararıyla tutuklandı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Dezenformasyon Yasası kapsamında, olağan koşullarda tutuklama gerektirmeyen, “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçu gerekçe gösterilerek tutuklanan Şardan'ın avukatları, 6 Kasım tarihinde İstanbul 1. Sulh Ceza Hâkimliği'ne itiraz dilekçesi sundu. Şardan aynı gün adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

ADLİ KONTROL ŞARTI KALDIRILDI

Şardan'ın avukatları Aslı Kazan ve Serdar Laçin, 13 Kasım'da verilen adli kontrol kararına itiraz etti. İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi 24 Kasım'da adli kontrol şartının da kaldırılmasına karar verdi.

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