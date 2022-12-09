Oyuncu Tolga Sarıtaş hayranlarını ağlatacak bir karar verdi

Baba dizisinin final kararı almasının ardından dizinin iki başrolünden biri olan Tolga Sarıtaş, kariyeri hakkında açıklamalarda bulundu. Çekimlerde keyif aldığını ancak projenin yorucu olduğunu dile getiren başarılı oyuncu, bu süreçte aldığı kararı açıkladı.

Tolga Sarıtaş bir süre oyunculuğa ara verdiğini açıkladı. Bu kararın ardından başarılı oyuncunun hayranlarından yorumlar da peş peşe gelmeye başladı.

Oyunculuğa küçük roller ile adım atan Sarıtaş, Muhteşem Yüzyıl'daki Şehzade Cihangir rolü ile ilk çıkışını yapmış, Güneşin Kızları dizisi ile şöhreti elde etmişti. Sarıtaş pek çok projede başarılı şekilde kariyerini sürdürüyor.